Anteprima24.it - Incidenti stradali Soccavo Pianura, record via Montagna Spaccata: oltre 50 l’anno

Tempo di lettura: 3 minutiSono 156in tre anni, di cui uno mortale. Il tristeè di via provinciale, lunga arteria divisa tra. E non ha paragoni con altre strade della municipalità 9, ma non solo. Il dato emerge da un report del Comune di Napoli, elaborato dall’Area Sicurezza Polizia Locale. E per il 2024 risulta perfino parziale. Il documento è stato appena trasmesso alla municipalità. Nell’ultimo triennio, sei persone hanno perso la vita, per sinistri. Una nelappena trascorso. Ma a colpire è il tasso di via. Glisono stati 53 nel 2024 (28 solo danni, 25 con lesioni), 55prima (26 solo danni, 28 con lesioni, uno mortale), 48 nel 2022 (24 solo danni, 24 con lesioni). Neppure avvicinabili le cifre delle altre strade.