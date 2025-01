Tarantinitime.it - Ex Ilva. Fiom: “stop alle comunicazioni a mezzo stampa, aprire il confronto a Palazzo Chigi”

Tarantini Time Quotidiano“In un passaggio così delicato come la presentazione delle offerte per l’acquisizione degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia, la comunicazione deve avvenire non ama attraverso ilnelle sedi istituzionali, a partire da, con il sindacato e l’azienda. Troviamo assolutamente inopportune ledi chi ha la responsabilità di governare e di confrontarsi con la rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori. Per la-Cgil, considerati la strategicità dell’exe gli accordi in essere, i presupposti sono la presenza in equity dello Stato, la garanzia del mantenimento dell’occupazione, gli investimenti necessari all’utilizzo degli impianti e alla transizione ecologica per la tutela della sicurezza e della salute ambientale”.