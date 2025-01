Ilfattoquotidiano.it - Uomo rimane intrappolato in un taxi senza conducente che girava intorno ad un parcheggio: “Mi girava la testa e non riuscivano a fermare la vettura”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tutti pazzi per le autoche sostituiscono, di fatto, il. In America il roboè già realtà e ne sa qualcosa anche Vasco Rossi che ha salutato con entusiasmo questa nuova invenzione, frutto anche della sofisticata tecnologia dell’intelligenza artificiale. Ma unè rimasto letteralmentenell’auto. Lo racconta il Ceo dell’azienda Digital Mind State, Mike Johns, che doveva recarsi, lo scorso dicembre, all’aeroporto di Scottsdale, in Arizona. Chiamata latramite app, l’imprenditore è salito a bordo, ma dopo qualche minuto, l’auto ha iniziato a girare attorno ad un.Johns, in preda ad un forte capogiro e incredulo per l’accaduto, ha provato a contattare l’assistenza: “Mi sembra di essere in un film – ha detto a TechCrunch-. Sono favorevole all’AI, ma deve esistere ancora un fattore umano“.