Tour in Argimusco. Magico altopiano sull’isola dei tesori

di Giuseppe Di Matteo"È una Sicilia ancora poco conosciuta, ma stiamo lavorando per valorizzarla al meglio". Pietro Micari lo dice con non poca soddisfazione mentre fa decollare il suo drone per abbracciare con lo sguardo l’dell’, gioiello del Messinese e di un’isola che è impossibile non amare. Anche d’inverno. Il piccolo velivolo fa il suo lavoro con precisione chirurgica e atterra in pochi minuti offrendo immagini mozzafiato. Dall’alto è infatti possibile ammirare il complesso megalitico che, per certi versi, può essere paragonato a una gigantesca Stonehenge siciliana. "O almeno ci piace pensare che lo sia", sottolinea Micari, guida ambientale escursionistica e fondatore assieme ad Antonio Tavilla di ‘38 parallelo Sikelia on the Road’, marchio registrato alla fine del 2024 e che applica la formula dello slowism, proponendo escursioni nei luoghi più magici e suggestivi della Sicilia.