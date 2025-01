Ilfattoquotidiano.it - Prendi una canzone storica e vecchi video con le giocate di un campione: così l’effetto nostalgia è diventato un trend virale su TikTok

e musica. Un sentimento e un’arte. Un binomio di successo che rende vulnerabile l’essere umano, a qualsiasi età. Che sia un adolescente in preda a una crisi esistenziale o un padre di famiglia., e i suoi utenti, hanno voluto amplificare questa emozione unendole insieme:, una nota si trasforma in un ricordo, la giocata di unin un senso di malinconia. Lo sport rende la musica immortale, e viceversa. E ce lo ricorda anche il mondo dei social: quel luogo che azzera il tempo e la distanza. Oggi, questo modo di testimoniare e di far rimanere una traccia èun vero e proprio. Mettici “Stay” di Rihanna e i migliori highlights in carriera di Cristiano Ronaldo. Un fadeaway di Kobe Bryant e “Godspeed” di Frank Ocean. Un idolo del passato e unadei primi anni 2000 che non ina mai.