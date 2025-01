La Savino del Bene si rituffa in campionato | c’è Busto Arsizio

Leggi su Corrieretoscano.it

SCANDICCI – LaDelScandicci dopo le glorie di Coppa siin. Archiviata la trasferta europea a Bucarest, che ha sancito il primato definitivo dellaDelVolley nella Pool E di Champions League e l’approdo ai quarti di finale, Herbots e compagne stanno già preparando la delicata sfida interna contro la Eurotek Uyba.La squadra di Marco Gaspari ben si ricorda della compaginecca, capace di imporsi nella quarta giornata d’andata tra le mura amiche della E-Work Arena per tre set a uno, infliggendo alle toscane la prima sconfitta stagionale.L’obiettivo è dunque quello di invertire il risultato negativo dell’ultima contesa, per dar seguito ai tre successi pieni maturati nel girone di ritorno e continuare a raccogliere punti importanti in vista dell’ultima fase di regular season.