Il 19 gennaio a Sermoneta torna la tradizionale Sagra della Polenta

Il 192025, il borgo disi prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e rappresentativi del suo patrimonio culturale: la. Questa storica celebrazione rende omaggio a uno dei piatti invernali più amati, intrecciando sapori autentici e tradizioni secolari.Una tradizione radicata nella storiaLaaffonda le sue radici nel XVI secolo, quando il mais fu introdotto ada Guglielmo Caetani. In passato, larappresentava un momento di incontro per i pastori locali; oggi, è un simbolocomunità e un’opportunità per i visitatori di immergersi nella cultura e nelle tradizioni del borgo.Il presidente del Consiglio comunale, Pierluigi Torelli, ha espresso l’importanza dell’evento:«Lanon è solo una festa gastronomica, ma un’occasione per valorizzare il nostro borgo e le sue eccellenze artistiche e culturali».