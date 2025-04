Salvini dimissiona Piantedosi e si prende Musk

Musk, superospite straniero della prima giornata, e un prepotente ritorno del federalismo e persino delle macroregioni di Gianfranco Miglio, il primo congresso della «Lega Salvini . Salvini dimissiona Piantedosi e si prende Musk il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Salvini dimissiona Piantedosi e si prende Musk Leggi su Cms.ilmanifesto.it Tra i deliri di Elon, superospite straniero della prima giornata, e un prepotente ritorno del federalismo e persino delle macroregioni di Gianfranco Miglio, il primo congresso della «Legae siil manifesto.

Meloni: “Sono contraria ai rimpasti, Salvini al Viminale non è all’ordine del giorno. La premier scappa, Nordio e Piantedosi annaspano in Aula. Salvini insiste sul ritorno al Viminale, nel governo Meloni si apre la discussione sul rimpasto. Meloni contro i pm, Schlein all'attacco. E interviene pure Elon Musk. Scontri a Bologna tra collettivi e forze dell'ordine, Piantedosi attacca: «Inaccettabile, la politica prenda le distanze». Scontri a Bologna, Lepore: “Si è voluto creare un caso, il governo spieghi”. Piantedosi: “Gravi insinuazioni”. Ne parlano su altre fonti

Molinari (Lega): "Salvini deve tornare al Viminale". La Lega manda l'avviso a Piantedosi (e Meloni) - Torna l'ossessione Viminale. Il capogruppo della Lega dice che non basta il lavoro di Piantedosi ma che serve il ritorno di Salvini. Gli fa eco Romeo che chiede a Meloni la Lombardia ... (ilfoglio.it)

Crippa (Lega): "Piantedosi ottimo candidato in Campania. Sarebbe felice di lasciare per fare posto a Salvini" - Il vice di Salvini Crippa propone la candidatura di Piantedosi in Campania, Calderoli il ritorno al Parlamento del nord e le macroregioni. Meloni dovrà ora gestire il dossier Viminale ... (ilfoglio.it)

Dazi, Salvini contro l’Europa. Avviso di sfratto a Piantedosi - Scintille a distanza con Forza Italia riunita a Roma. I leghisti: «Matteo deve ritornare al Viminale». Il segretario al congresso: «Sui contro-dazi Ue suicida. Rivedere il Green deal e il Patto di sta ... (editorialedomani.it)