IA in tribunale Le regole degli avvocati

Razzante* ?Intelligenza artificiale (IA) può aiutare il lavoronella ricerca di sentenze, nell’elaborazione di pareri, nella revisione contrattuale e nell’analisi predittiva delle decisioni giudiziarie. Non potrà mai sostituirsi alla componente umana ma riesce già ora a supportarla e a potenziarne il rendimento. Gli algoritmi si mettono al serviziostudi legali, rendendoli più efficienti e migliorando la qualità dei servizi da erogare agli assistiti. Tuttavia, affinché questo binomio diritto-Ai funzioni al meglio, non è solo necessario rispettare le norme europee e nazionali, ma anche elaborare e attuare codici di comportamento ritagliati in maniera specifica sui singoli profili professionali. Ne è consapevole l’Ordinedi Milano, che un mese fa ha presentato il progetto Horos, vale a dire la prima Carta dei principi in Italia per l’utilizzo responsabile dei sistemi di Intelligenza artificiale nella professione legale.