Forlì spietato se azzanna il match. In gol per primo? 12 vittorie su 12

Dica. trentasei. Tanti sono i punti ottenuti dal, capolista del girone D di serie D, ogniqualvolta ha tolto il tappo alla partita. E l’importanza di segnare per primi, in casa biancorossa, è suffragata dai numeri, che saranno anche asettici ma restituiscono sempre uno spaccato fedele della realtà e nella fattispecie legittimano ulteriormente il primato. Ebbene, spulciando i dati si evince che la banda Miramari ha conquistato 12 delle sue 13in campionato quando è riuscita a sbloccare la contesa. Nell’ordine è accaduto contro United Riccione (1-2), Zenith Prato (0-3), Corticella (5-0), Fiorenzuola (2-0), Prato (2-0), Sasso Marconi (3-1), Tuttocuoio (1-3), Piacenza (6-1), Pistoiese (0-2), San Marino (3-1), Imolese (0-2) e Sammaurese (0-2). In sei casi ilè passato in vantaggio entro ilquarto d’ora di gioco: due volte hanno rotto gli indugi Macrì – contro United Riccione all’11’ e Zenith Prato al 7’ – e Campagna – contro Tuttocuoio al 1’ e Sammaurese, nel girone di ritorno, al 5’ –, mentre nell’incrocio con il Sasso Marconi a fare da apripista è stato Lilli al 1’; completa il quadro il ‘tragicomico’ autogol di Silva del Piacenza al 6’.