Oasport.it - Dove vedere gli Australian Open 2025 in tv? Dimenticarsi del mese di novembre: nessuna trasmissione in chiaro

Dal 12 al 26 gennaio glicaratterizzeranno l’attualità tennista. L’Happy Slam terrà banco per due settimane e gli appassionati avranno modo di organizzarsi per seguire in vari modi le partite in programma a Melbourne Park. Ci sarà però una differenza sostanziale rispetto aldi, quando si è potuto seguire anche inle partite delle ATP Finals e di Coppa Davis.Diversamente da quanto avvenuto nel lasso di tempo citato, i match in territorioo saranno trasmessi da una piattaforma a pagamento e non vi sarà alcun SimulCast come nel caso degli eventi precedentemente menzionati. Bisognerà poi prestare attenzione agli orari, dal momento che tra l’Italia e l’Australia ci saranno 10 ore di differenza.Jannik Sinner cercherà di confermare il titolo dell’anno scorso, per regalare altre emozioni a tutti gli appassionati.