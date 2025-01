Dirigente sportivo e carabinieri | lutto in provincia di Latina per la scomparsa di Enrico Panetta; aveva solo 44 anni

Leggi su Dayitalianews.com

La comunità di Priverno è stata profondamente colpita dalla prematuradi, carabiniere e, morto ieri all’età di soli 44. Una figura molto amata e rispettata,ha lasciato un vuoto incolmabile nontra i colleghi dell’Arma, ma anche nel mondo dello sport e tra i suoi tanti amici.Un punto di riferimento per la comunitàera conosciuto per il suo carattere solare e la disponibilità verso gli altri. Come carabiniere, in servizio dapresso la caserma di Priverno, era stimato e benvoluto da tutti. Parallelamente, coltivava una grande passione per lo sport, ricoprendo il ruolo didella Priverno Volley, società che seguiva con dedizione ed entusiasmo. Ma soprattutto,era un papà amorevole, un punto di riferimento insostituibile per i suoi due figli.