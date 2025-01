Quifinanza.it - Commissioni Bancomat proporzionate alla spesa dal 2025, cosa cambia per esercenti e clienti

Dal primo luglio, il circuitoinaugurerà un nuovo corso con l’introduzione di tariffe rinnovate, pronte a ridefinire le dinamiche dei pagamenti elettronici in Italia. Il listino, aggiornato dopo oltre due anni, è già stato comunicato a banche e intermediari, suscitando attenzione e aspettative tra gli addetti ai lavori. Ma vediamoe quali saranno le conseguenze per i consumatori.Tariffe calibrate per ogni acquistoLa vera innovazione sta nell’introduzione di una struttura tariffaria proporzionata al valore delle transazioni. Una colazione al bar comporterà costi inferiori rispetto all’acquisto di beni di lusso. Questo approccio punta a sostenere i commercianti con margini ridotti, pur generando ricavi più consistenti per acquisti di fascia alta. La strategia include anche l’integrazione con servizi digitali avanzati, come Apple Pay e Amazon, con l’obiettivo di rendere il circuito competitivo su scala globale.