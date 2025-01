Zonawrestling.net - Chelsea Green sogna un crossover con TNA:”Io e Piper Niven in un match per i Knockouts Tag Team Titles”

La partnership tra TNA e WWE continua a crescere settimana dopo settimana, e i fan sono sempre in attesa di vedere quali star faranno un’apparizioneha recentemente confermato di aver avuto conversazioni con la TNA riguardo a una possibile apparizione nella compagnia.Parlando con The Wrestling Classic,ha rivelato di aver avuto una conversazione con Tommy Dreamer sulla possibilità di apparire in TNA. Ha menzionato che, quando Jordynne Grace l’ha sorpresa alla Royal Rumble l’anno scorso, ha contattato Dreamer, discutendo della partnership tra WWE e TNA.si è detta fiduciosa che ciò possa accadere ed è in attesa di una risposta da parte di Dreamer:“Ho già mandato un messaggio a Tommy Dreamer quando mi hanno sorpresa per la prima volta—quando Jordynne Grace mi ha sorpreso alla Royal Rumble—e quella st***za non mi ha detto che sarebbe stata lì.