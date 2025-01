Sport.quotidiano.net - Basket, un GMV incompleto e sprecone perde a Livorno con Liburnia in Divisione Regionale 2

Pisa, 10 gennaio 2025 – Inizio d’anno sfortunato per il GMV, che torna in campo in2, dopo quasi un mese dall’ultima gara,ndo di misura acontro la. Gli uomini di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli, vittime di importanti assenze e di una serata storta al tiro, rimangono comunque in vetta alla classifica, sebbene in coabitazione, in attesa del “recupero-spareggio” con Volterra. LA CRONACA – Privo del giocatore più esperto, Davini, il GMV commette in avvio parecchi errori di ingenuità in difesa, di cui approfitta, che non è però da meno ed il primo quarto termina in equilibrio (17-18). Nel secondo i biancoverdi migliorano in retroguardia, ma questa volta è l'attacco a non girare affatto bene, con pochi movimenti di palla e troppe azioni personali, che i padroni di casa sono bravi a fermare, prendendo un lieve vantaggio al riposo (30-24).