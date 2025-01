Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Costone, nessun allarme e tanta voglia di ricominciare. Paoli: "E’ stata una falsa partenza, adesso reagiamo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

: la sconfitta con Cecina, la prima interna dell’annata sportiva, è un incidente di percorso. Ci può stare in un campionato così equilibrato. A patto che ci si rimetta subito in carreggiata. "Non dobbiamo allarmarci. Èunama siamo già tornati in palestra e ci stiamo allenando bene. Siamo pronti a riscattarci, partendo proprio dalla prossima partita". A parlare è Matteo(nella foto), playmaker del, fiducioso in vista della trasferta sul campo di La Spezia, in programma domenica prossima. Per il cestista livornese sarà una gara speciale, dato che lo scorso anno ha indossato proprio la maglia bianconera insieme al fratello Filippo. "Sappiamo che sarà una gara complicata – ha proseguito Matteo–. Loro sono una squadra forte che farà di tutto per metterci in difficoltà.