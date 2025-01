Oasport.it - Atletica, la sfida Ceccarelli-Melluzzo infiamma il Memorial Giovannini. Programma ricco e tanti azzurri

Leggi su Oasport.it

IlAlessiosegnerà un momento particolarmente significativo per l’italiana perché sarà il primo meeting sul suolo nazionale a entrare nel calendario del World Indoor Tour: l’evento intitolato alla memoria del compianto giornalista marchigiano, per un decennio punto di riferimento della comunicazione di Fidal, sarà una tappa Challenger del circuito mondiale internazionale al coperto.L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio al PalaCasali di Ancona, dove vedremo all’opera alcunidi punta. La gara più attesa sarà quella sui 60 metri, dove Samuele(Campione d’Europa nel 2023, ma decisamente sottotono nella passata stagione) incrocerà Matteo(trionfatore con la 4×100 agli Europei di Roma). Nel salto triplo confronto a viso aperto tra Dariya Derkach (argento continentale in sala e finalista olimpica), Ottavia Cestonaro ed Erika Saraceni (bronzo agli ultimi Mondiali under 20).