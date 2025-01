Lanazione.it - Tenda e Petrarca. Tempo di big tra ironia e show

Leggi su Lanazione.it

L’omaggio a Vasco e ai Pink Floyd, il Musical di Aladin. E poi i personaggi come Marco Travaglio, la comicità di Angelo Duro, Antonio Ornano, Shamzy. La stagione invernale di affitti di sala del teatrodi Arezzo e del Teatrosarà animata da moltisismi eventi. I biglietti sono già disponibili isul sito di Tickeone. Il 25 gennaio arriva alil musical Aladin di Stefano d’Orazio. Torna in sala il musical che è stato la prima opera solista di Stefano D’Orazio, pubblicata nel 2010 con le musiche dei Pooh. Sempre sul fronte musicale ci saranno il 15 marzo Stipido Motel la storia all’omaggio a Vasco Rossi, il 3 febbraio Elvis the king is back sempre ale il 22 maggio Big One, The European Pink Floydal teatro. Spazio anche ai personaggi. Il 22 febbraio sarà la volta di Shamzy con Testa di caos al teatro