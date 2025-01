Thesocialpost.it - Pakistan: due sorellastre bruciano vivo il padre accusato di averle stuprate

Un caso sconvolgente scuote la città di Gujranwala, in, dove duesono state arrestate con l’accusa di aver ucciso ilbruciandolo. L’uomo, secondo quanto dichiarato dalle ragazze alla polizia, avrebbe abusato sessualmente di una di loro e tentato di fare lo stesso con l’altra.La vicendaL’episodio è avvenuto il primo gennaio. Le due, spinte da una rabbia profonda e da anni di abusi, avrebbero deciso di agire insieme per mettere fine alla loro sofferenza. Stando alle prime ricostruzioni delle autorità, l’uomo è stato aggredito e successivamente dato alle fiamme. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, è morto poco dopo.Le ragazze, arrestate dalla polizia, hanno confessato il crimine, definendolo una “soluzione permanente” ai continui abusi subiti.