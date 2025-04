Serie A32 turno | derby Lazio-Roma 1-1

derby capitolino: 1-1 tra Lazio e Roma. I biancocelesti falliscono il sorpasso sul Bologna e sono sesti a 56 punti.Giallorossi settimi a quota 54. Solo Lazio nel primo tempo: Svilar vola su Romagnoli di testa e due volte su Isaksen. A inizio ripresa, Romagnoli incorna in rete la punizione di Luca Pellegrini (47').Reazione Roma con Mancini e Celik, pronto Mandas. Lavoro per Svilar su Guendouzi. Zaccagni largo. Pari giallorosso con una rasoiata mancina di prima di Soulé (traversa-gol, 69'). Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.40 Divisione della posta nelcapitolino: 1-1 tra. I biancocelesti falliscono il sorpasso sul Bologna e sono sesti a 56 punti.Giallorossi settimi a quota 54. Solonel primo tempo: Svilar vola sugnoli di testa e due volte su Isaksen. A inizio ripresa,gnoli incorna in rete la punizione di Luca Pellegrini (47').Reazionecon Mancini e Celik, pronto Mandas. Lavoro per Svilar su Guendouzi. Zaccagni largo. Pari giallorosso con una rasoiata mancina di prima di Soulé (traversa-gol, 69').

