.com - Calcio a 5 / Serie D, CDC Moie nella storia: arriva la prima promozione in Serie C2

Leggi su .com

La squadra di Pirro vince il girone B con un vantaggio di solo un punto sulla Futsal Ottrano, con cui ha pareggiato 4-4 venerdì. I numeri e i protagonisti dell’impresa, con le dichiarazioni del capitano e presidente Spuri.di MAIOLATI SPONTINI, 13 aprile 2025 – Con il più dolce dei pareggi il CDCottiene la sua storicainC2. La formazione di Pirro, infatti, ha vinto il girone B diD con un solo punto di vantaggio sulla Futsal Ottrano, pareggiando con i filottranesi venerdì scorso 11 aprile all’ultima giornata per 4-4 con le doppiette di Ciciliani e Artibani. In una sfida che ha visto il PalaGalizia di Filottrano gremito di ben 400 persone ad assistere a una sfida di futsal.La cavalcata del CDCIl CDCchiude la stagione con 51 punti, frutto di 16 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, al primo posto dalla 1^ alla 22^ giornata.