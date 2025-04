Trump | dazi su chip sicurezza nazionale

22.20 "Nessuna eccezione è stata annunciata venerdì.Stiamo valutando i chip e tutta la catena di approvvigionamento dell' elettronica. I chip saranno valutati nell'ambito delle indagini sui dazi per la sicurezza nazionale". Così Trump. "dazi al 20% legati al fentanyl". Poi, possibili dazi su semiconduttori e alle esenzioni dai dazi reciproci per smartphone e pc, che saranno valutati nell' indagine sui chip e potrebbero essere sottoposti a tariffe settoriali, come acciaio e auto. E sottolinea: "Produrre in Usa, non ostaggi della Cina o altri"

