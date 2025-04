Sololaroma.it - Pagelle Lazio-Roma 1-1 LIVE, Ranieri: “Mi prendo il pareggio”

Leggi su Sololaroma.it

L’attesa è finita e lascalda i motori, in vista del rientro in campo. I giallorossi hanno lavorato duramente nell’arco dell’ultima settimana per preparare nel migliore dei modi la gara con la, in programma oggi domenica 13 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Seguite insieme a Solola.it la cronaca testuale del Derby della Capitale.11 minuti fa13 Aprile 2025 23:15 23:15Le parole dia Dazn“Giocavamo indietro nel primo tempo, avevo chiesto più profondità, venendo dentro tornavamo sempre dai difensori. Penso che il derby sia stato nervoso, laha fatto di più con le opportunità da gol ma miil. Soulé se parte dall’esterno può prendere laper le mani, oggi non riuscivamo mai a servirlo come volevamo.