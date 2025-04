Latuafonte.com - GF, Shaila saluta Lorenzo e torna da Zeudi: la reunion che nessuno si aspettava!

inaspettata dopo il Grande Fratello traGatta eDi Palma. Sembra che la fine della relazione conSpolverato abbia portato la ballerina a rivedere i suoi rapporti nati nella Casa più spiata d’Italia. La ballerina, inaspettatamente, sorprende tutti e in queste ore pubblica un video che la ritrae felice insieme all’ex Miss Italia. Eppure proprio prima di essere eliminataaveva riservato aparole non poi così carine. Dopo la solida amicizia, la Gatta aveva cambiato marcia lanciando pesanti accuse contro la Di Palma.di nuovo amiche dopo GF: l’addio acambia le carteProprio in questi giorni,Gatta ha parlato del periodo drammatico che sta vivendo. AncheSpolverato ha fatto lo stesso prendendo le sue difese. Ormai, però, le loro strade sembrano portare verso destinazioni diverse.