USA e Israele contro l’Iran ma la Russia avverte | così si rischia la catastrofe

Israele contro i gruppi filo-iraniani. La frequenza e l’intensità di questi assalti, unite alla possibilità palesata da Trump di colpire direttamente l’Iran, hanno fatto sì che il Cremlino lanciasse un avvertimento. Si rischia un disastro irreversibile in tutta la regione, una catastrofe che diventerebbe globale: il quotidiano britannico The Sun ha così analizzato i fatti, dopo i quali sono arrivate le dichiarazioni di Mosca.L’avvertimento di Mosca è questo: una guerra dell’Occidente contro Teheran suo alleato provocherebbe “una catastrofe irreversibile”. La dichiarazione arriva proprio mentre gira voce che Washington si stia preparando a bombardare gli obiettivi nucleari iraniani, dopo che insieme a Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei in Medio Oriente su obiettivi appartenenti a gruppi filo-iraniani. Strumentipolitici.it - USA e Israele contro l’Iran, ma la Russia avverte: così si rischia la catastrofe Leggi su Strumentipolitici.it Negli ultimi tempi l’attività in Medio Oriente degli Stati Uniti si è distinta per gli attacchi portati insieme ai gruppi filo-iraniani. La frequenza e l’intensità di questi assalti, unite alla possibilità palesata da Trump di colpire direttamente, hanno fatto sì che il Cremlino lanciasse un avvertimento. Siun disastro irreversibile in tutta la regione, unache diventerebbe globale: il quotidiano britannico The Sun haanalizzato i fatti, dopo i quali sono arrivate le dichiarazioni di Mosca.L’avvertimento di Mosca è questo: una guerra dell’OccidenteTeheran suo alleato provocherebbe “unairreversibile”. La dichiarazione arriva proprio mentre gira voce che Washington si stia preparando a bombardare gli obiettivi nucleari iraniani, dopo che insieme aha lanciato una serie di attacchi aerei in Medio Oriente su obiettivi appartenenti a gruppi filo-iraniani.

