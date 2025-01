Quotidiano.net - Orari sciopero treni 10 gennaio 2025, anche i frecciarossa Trenitalia e Italo a rischio

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 9– Lodel 10coinvolgeràil settore ferroviario, nella fattispecie i lavoratori del comparto manutenzione. Già a partire da giovedì 9alle 21 e per 24 ore, infatti, i lavoratori di Rfi aderenti a Cub trasporti interromperanno le operazioni di manutenzione ferroviaria su alcune tratte italiane essenziali. Tra le principali motivazioni, il mancato rinnovo del contratto delle attività ferroviarie. Per chi viaggia in treno, pertanto, potrebbero presentarsi ritardi o cancellazioni. Ecco tutti i dettagli. Triplodel personale Rfi Come accennato, a fermarsi saranno i manutentori di Rete ferroviaria italiana. Loinizierà già giovedì 9 alle 21 con il personale aderente a Cub Trasporti che incrocerà le braccia interrompendo i lavori di manutenzione e durerà fino alle 20:59 del 10(quando, contestualmente, sarà in corso lodi 4 ore del trasporto pubblico locale indetto da Osr Faisa-Cisal).