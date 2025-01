Cultweb.it - Nosferatu, come finisce la pellicola horror del 2024 con protagonista Bill Skarsgård

Leggi su Cultweb.it

termina con il sacrificio di Ellen Hutter, che si è offerta di giacere con il conte Orlok fino al canto del gallo, per permettere la salvezza di suo marito Thomas. Egli sopraggiunge appena in tempo per vedere la sua amata esalare il suo ultimo respiro.Ellen (Lily Rose Depp) è una giovane ragazza con un’anima particolarmente predisposta verso l’occulto. Una sera, per sopperire alla sua solitudine e alla mancanza di affetto, evoca indirettamente un demone-vampiro che diventerà il suo amante, il conte Orlok ().Wisburg, Germania. 1838. Sposata da poco con l’aspirante avvocato Thomas Hutter (Nicholas Hoult), la stessa Ellen cerca di persuadere il suo novello marito a non partire per la Transilvania, dopo che questi ha ricevuto la proposta da Knock (Simon McBurney) di far firmare allo stesso conte dei documenti per acquisire una proprietà immobiliare in città.