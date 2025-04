Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale permangono rallentamenti e code su via del Foro Italico tratto della tangenziale Tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni lavori Poi questa notte tra via Salaria viale di Tor di Quinto chiuso dalle 22 alle 6 in direzione dello Stadio Olimpico con obbligo di uscita sulla complanare per via contestualmente Attiva una riduzione di carreggiata in direzione di San Giovanni tra viale di Tor di Quinto è l'uscita per via Salaria e sulla diramazione dinord per il transito di un trasporto eccezionale dalle 1 alle 5 del mattino chiuso il tratto tra il raccordo anulare Settebagni in direzione dell'autosole lavori di notte sull'autosole dalla mezzanotte alle 6 è chiuso il tratto tra la 24Teramo e la diramazione diSud in direzione di Napoli sulla stessa diramazione Sud dalle 22 alle 6 chiusa per chi proviene dal raccordo anulare l'immissione sull'autosole verso Firenze ma per i dettagli di queste lì al treno se potete consultare il sito