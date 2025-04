Mastella e Palladino | Rilevi Arpac estremamente scrupolosi al plesso Pacevecchia | nessun pericolo per la salute

Benevento, 11 aprile 2025 – "Un ulteriore, analitico, esame dell'Arpac, che in una ottica di piena collaborazione istituzionale ci è stato trasmesso in tempi rapidi, conferma come non sussistono pericoli per la salute presso l'Ic Torre-Scuola dell'infanzia Pacevecchia. I rilievi effettuati sul campione di pavimentazione, processati secondo standard estremamente scrupolosi, fanno registrare valori inferiori al grado di rilevabilità. La stessa Asl ha registrato ufficialmente tali esiti e certificato al Comune pertanto 'che non esiste nessuna impraticabilità dei luoghi interessati'. L'Amministrazione sta operando con solerzia a tutela della salute e del benessere di alunni e operatori del mondo scolastico: le analisi scientifiche finora hanno escluso qualsiasi rischio per la salute", lo scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

