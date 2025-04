Grande Fratello Lorenzo Spolverato | Voglio bene a Shaila vi chiedo di fermarvi

Dopo il doloroso sfogo diGatta, arriva il post diin difesa della sua ex fidanzata, travolta dalle critiche dopo la fine del

Shaila diventa scrittrice. E rompe il silenzio su Lorenzo: cos'è accaduto veramente dopo il GF.

Paura per Shaila Gatta: "Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me".

Grande Fratello: Lorenzo Spolverato rompe il silenzio sulla fine della storia con Shaila!.

Shaila Gatta: "Non ho più sentito Lorenzo Spolverato dopo il GF. Ha pensato solo al gioco, mi sento umiliata".

Lorenzo Spolverato distrutto dopo l'intervista di Shaila Gatta/ Ai fan: "Giornataccia, torno molto.

Shaila su Lorenzo dopo il Grande Fratello, la bordata: “Lui narciso e tossico. Mi portava all'esasperazione".