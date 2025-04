Serie A ritorno in Italia per Chiesa | destinazione inedita

Leggi su Rompipallone.it

L’esterno offensivo potrebbe fare rientro nel Belpaese dopo l’avventura tutt’altro che felice in InghilterraL’avventura di Federicoa Liverpool non rimarrà impressa nella memoria dei tifosi dei Reds. Purtroppo l’esternono non è riuscito a brillare ad Anfield complici principalmente gli infortuni e la scarsa forma dell’ex Juventus che dunque non è mai entrato veramente nelle rotazioni di Slot.A,inper(Lapresse) – rompipallone.itColui che aveva fatto ammattire tutta Europa durante l’Europeo vinto poi dagli Azzurri contro l’Inghilterra sembra ormai un lontano parente. I bianconeri lo avevano in qualche modo già capito e il fatto di averlo ceduto in estate dopo una rottura totale è stato abbastanza eloquente.Perché l’esperienza dia Liverpool non ha funzionato?Quando Federicoè approdato a Liverpool nell’estate del 2024, l’entusiasmo era comunque molto alto.