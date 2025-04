Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2025 ore 20:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellamigliora la situazione sulla A1Napoli momento abbiamo solo qualche rallentamento all'altezza del Bivio per la diramazioneSud verso Napoli ci spostiamo sulla Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna Si procede a rilento tra le uscite Laurentina e Tuscolana indirizzo del Litorale permangono rallentamenti sulla via del mare 3 raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via di Malafede via di Acilia per quanto riguarda il trasporto ferroviario è ancora sospesa la circone sulla lineaPescara tra Prenestina e Bagni di Tivoli a causa di un guasto tecnico i treni regionali subiscono ritardi limitazioni di percorso e cancelni ricordiamo che è attivo un servizio bus sostitutivo trae Tivoli e chiudiamo con il trasporto marittimo a partire da domani 12 aprile sarà in vigore il nuovo orario della compagniamar per i collegamenti tra Formia e Ponza e tra formia-ventotene tutte le variazioni Delle Corse sono consultabili sul sito usa l' app di Astral infomobilità bene a tutto d'arianna Croci Astral infomobilità Grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità Astral Spa punto.