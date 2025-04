Udinese-Milan Moncada | Reijnders rimane con noi Maignan? Non ci sono problemi

Moncada, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima della sfida Udinese-Milan, 32^ giornata della Serie A 2024/2025 Pianetamilan.it - Udinese-Milan, Moncada: “Reijnders rimane con noi. Maignan? Non ci sono problemi” Leggi su Pianetamilan.it Geoffrey, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima della sfida, 32^ giornata della Serie A 2024/2025

Udinese-Milan, Moncada: “Reijnders rimane con noi. Maignan? Non ci sono problemi”. Milan, Moncada: "Molto vicini ai rinnovi di Reijnders, Pulisic, Maignan e Theo Hernandez". Milan, Moncada racconta l'acquisto di Reijnders e di Leao. Ma soprattutto svela la trattativa per il rinnovo di Theo e Maignan: "Da due mesi". Milan, Moncada a tutto tondo: "Con Ibra rapporto schietto. Lavoriamo sui rinnovi". Come costruiamo il Milan. Moncada: "Abbiamo provato a prendere Vinicius e Bellingham...". Ne parlano su altre fonti

Udinese-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La 32^ giornata si apre con la trasferta del Milan a Udine. Conceicao schiera per la prima volta la difesa a tre: il sacrificato è Thiaw. In attacco il centravanti è Jovic, panchina per Abraham e Feli ... (sport.sky.it)

Udinese-Milan: dove vederla in tv e streaming, formazioni ufficiali e orario - La Serie A apre la sua 32esima giornata con l'anticipo tra Udinese e Milan. La sfida vede affrontarsi due squadre che ai nastri di partenza avevano obiettivi diversi ma che adesso, ... (ilmessaggero.it)

Non ci sono squalificati. I diffidati sono Ehizibue, Giannetti, Lovric, Lucca, Kristensen (Udinese), Bondo, Hernandez, Leao (Milan) - L'arbitro della partita sarà Sacchi di Macerata. I guardalinee Del Giovane e Rossi. Il quarto uomo Crezzini. Al Var Marini e Massa. Non ci sono squalificati. I diffidati sono Ehizibue, Giannetti, ... (gazzetta.it)