Quotidiano.net - ‘L’amore in teoria’: cosa sappiamo del nuovo film con Nicolas Maupas. Trama e cast

Leggi su Quotidiano.net

Sarà nelle sale a partire dal 24 aprilein, ildiretto da Luca Lucini connel ruolo principale. La commedia, a metà tra il teen drama e le romcom americane, farà luce sulla differenza tra l’idealizzazione dell’amore e la concretezza del sentimento. Una romcom all’italiana. LadelLeone è un ragazzo d’oro: ottimi voti al liceo, primo nel suo corso di Filosofia all’Università. Gentile, educato, rispettoso e sensibile. È da sempre invaghito di Carola che, però, gli preferisce Manuel, un ragazzo poco raccomandabile con il quale lei ha una storia segreta. Per poter uscire di casa, però, Carola finge una relazione con Leone e questo porta il ragazzo al centro di un equivoco: viene, infatti, condannato ai lavori socialmente utili per guida in stato di ebrezza al posto idi Manuel.