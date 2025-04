Aggressione al centro commerciale Maximo | tre minorenni picchiano coetanee nel cortile esterno

centro commerciale Maximo, situato nella zona sud di Roma. Tre ragazze minorenni hanno aggredito fisicamente alcune coetanee nel cortile esterno della struttura, generando attimi di terrore tra i presenti. Le ragazze sono state divise da dei passanti e i genitori delle vittime.All’arrivo dei vigilantes le tre si sono avviate verso l’uscita, imprecando e minacciando.Secondo quanto riportato da testimoni e frequentatori abituali del luogo, le giovani farebbero parte di un gruppo già noto sia ai vigilantes che ai ragazzi della zona. Il loro comportamento è stato descritto come intimidatorio: si avvicinano alle vittime, chiedendo denaro con toni minacciosi e, in caso di rifiuto, passano rapidamente all’Aggressione fisica. Romadailynews.it - Aggressione al centro commerciale Maximo: tre minorenni picchiano coetanee nel cortile esterno Leggi su Romadailynews.it Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18:40, si è verificato un grave episodio di violenza al, situato nella zona sud di Roma. Tre ragazzehanno aggredito fisicamente alcuneneldella struttura, generando attimi di terrore tra i presenti. Le ragazze sono state divise da dei passanti e i genitori delle vittime.All’arrivo dei vigilantes le tre si sono avviate verso l’uscita, imprecando e minacciando.Secondo quanto riportato da testimoni e frequentatori abituali del luogo, le giovani farebbero parte di un gruppo già noto sia ai vigilantes che ai ragazzi della zona. Il loro comportamento è stato descritto come intimidatorio: si avvicinano alle vittime, chiedendo denaro con toni minacciosi e, in caso di rifiuto, passano rapidamente all’fisica.

Ragazza accoltellata dall'ex a Giussano, l'ira di Matteo Salvini dopo l'aggressione al centro commerciale. Milano, 19enne accoltellato per rapina: colpito alla testa e alla schiena dal branco fuori dal centro commerciale. Accoltellato davanti al centro commerciale per rubargli telefono e monopattino: ragazzo in ospedale. Giussano, terrore al centro commerciale: aggressione con arma bianca. Accoltellata alla schiena al centro commerciale: giovane in gravi condizioni. Rapinato e accoltellato in strada a Milano, è caccia al "branco". Ne parlano su altre fonti

Rapina al centro commerciale, ladri assaltano gioielleria e scappano con uno scooter rubato - I banditi sono fuggiti con il malloppo. Un colpo messo a segno questa mattina. Paura tra i presenti: "Sembrava la scena di un film" ... (romatoday.it)

Catanzaro, arrestati i responsabili dei furti al centro commerciale - tutti gravemente indiziati di avere perpetrato una serie di furti – eseguiti alla fine della scorsa estate ai danni di noto esercizio commerciale di scarpe ed abbigliamento ubicato nel Centro ... (informazione.it)

Aggressione in centro, locali indignati: ‘La sicurezza per spazi, clienti e residenti è nostra priorità’ - Sette locali del centro storico di Benevento intervengono sul dibattito in merito agli episodi di violenza avvenuti nei giorni scorsi in città. Le attività Sabba, Shabby, Al Duca, Juicy, Koko, Escobri ... (ntr24.tv)