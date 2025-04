Truffa Doppio Spid | come rubano rimborsi e pensioni e come difendersi

Truffa del “Doppio Spid”. Con un semplice SMS si corre il rischio di aprire le porte di pensioni e rimborsi fiscali ai cybercriminali. Il sistema ideato dai Truffatori è semplice e, con le dichiarazioni dei redditi alle porte, il rischio di furto d’identità digitale sta crescendo. I malintenzionati spingono le vittime a fornire tutti i dati necessari per creare un secondo Spid, che diventa la chiave per accedere, a nome della vittima, a tutti i servizi online della pubblica amministrazione, con il fine di sottrarre denaro.La Truffa si sviluppa nel seguente modo. Arriva un SMS o un’e-mail che sembrano provenire dall’Inps. I Truffatori utilizzano tecniche di spoofing per ingannare e reindirizzare le persone su falsi siti web identici agli ufficiali, dove vengono richiesti dati personali, copie di documenti e persino selfie, necessari per la creazione di un secondo Spid. Panorama.it - Truffa Doppio Spid: come rubano rimborsi e pensioni e come difendersi Leggi su Panorama.it Attenzione alladel “”. Con un semplice SMS si corre il rischio di aprire le porte difiscali ai cybercriminali. Il sistema ideato daitori è semplice e, con le dichiarazioni dei redditi alle porte, il rischio di furto d’identità digitale sta crescendo. I malintenzionati spingono le vittime a fornire tutti i dati necessari per creare un secondo, che diventa la chiave per accedere, a nome della vittima, a tutti i servizi online della pubblica amministrazione, con il fine di sottrarre denaro.Lasi sviluppa nel seguente modo. Arriva un SMS o un’e-mail che sembrano provenire dall’Inps. Itori utilizzano tecniche di spoofing per ingannare e reindirizzare le persone su falsi siti web identici agli ufficiali, dove vengono richiesti dati personali, copie di documenti e persino selfie, necessari per la creazione di un secondo

