Napoli inversione di rotta sulla Tari | scende 200mila famiglie

La Giunta Manfredi vara per la prima volta una riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti. A beneficiarne tutte le famiglie che lavorano appartamenti inferiori a 75 metri quadri, vale a dire circa 200mila famiglie ovvero oltre la metà delle utenze familiari registrate. "Pur se contenuta e nonostante l'incremento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per circa 10 milioni nell'anno 2024, si tratta di un'importante inversione di tendenza resa possibile perché, da un lato, il miglioramento della attività di riscossione ha registrato 15mila nuovi contribuenti tra famiglie ed esercizi commerciali e professionali che, finora, erano sfuggiti al fisco – si spiega in una nota – e, dall'altro per la scelta del Comune di stanziare a scopo scopo 3,3 milioni provenienti dalla tassa di soggiorno".

