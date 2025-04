Oasport.it - F1, George Russell: “McLaren avanti, sarà lotta con la Ferrari e Verstappen”

Leggi su Oasport.it

Si chiude in modo positivo il venerdì della Mercedes e di. Il britannico si è infatti accomodato al terzo posto in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP del Bahrain, appuntamento numero quattro del Mondiale 2025 di Formula 1. Nello specifico il nativo di King’s Lynn ha raccolto un gap di +0.527 sullaguidata da Oscar Piastri, il quale ha segnato l’impressionante tempo di 1:30.505, dimostrando grande competitività insieme a Lando Norris, non a caso secondo a soli +0.154. Una volta presentatosi dai media, il pilota ha analizzato la sua giornata.“Ci aspettavamo che lafosse un passoqui e lo abbiamo visto oggi – ha dettoai microfoni ufficiali della F1 – Abbiamo un bel vantaggio nel settore centrale, dove le gomme si surriscaldano, quindi sappiamo di avere un po’ di lavoro da fare, ma penso che saremo in grado dire per le posizioni migliori”.