LIVE Bielorussia-Italia 1-0 Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA | azzurri a caccia del pari

DIRETTA LIVE5.16 Grande salvataggio di Merlim!! Motta punta l'avversario ma perde il pallone lanciando un contropiede della Bielorussia. Il numero 10 Italiano è però velocissimo a rientrare recuperando il pallone e chiudendo in corner.5.49 Punizione battuta verso il secondo palo dove Yakubov va al tiro parato da Dalcin. La Bielorussia sta spingendo a caccia del doppio vantaggio.5.54 Manata fallosa di Venancio ai danni di un proprio avversario. Quarto fallo per l'Italia.6.02 Shimanovski tira verso la porta ma risponde presente Dalcin. Sulla ribattuta arriva per primo il numero 15 bielorusso che tira di prima trovando la deviazione di Pulvirenti.6.05 Che rischio per l'Italia con Merlim che spazza sui polpacci di Liberti. Sul pallone vagante si fionda un giocatore bielorusso che va al tiro parato da Dalcin.

