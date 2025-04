La metamorfosi di Lorenzo Musetti | il diverso atteggiamento sta portando i primi frutti

Lorenzo Musetti. Il toscano, esteta come pochi nella pratica del tennis, è la rappresentazione di un modo di intendere la specialità con racchetta e pallina quasi “vintage”. Non è solo l’esecuzione del rovescio una mano, ma anche la voglia di manovra e costruire, disegnando il campo con fare creativo e variazioni costanti.Le qualità del carrarino sono note da tempo al grande pubblico, ma nell’ultimo anno in particolare l’azzurro sta imparando a vincere anche quando non tutto il meccanismo va a meraviglia. Sovente, Lorenzo faticava ad accettare le giornate non di super ispirazione e più che rimanere lì a lottare, preferiva sottrarsi, quasi disgustato dal fatto che il suo gioco non riuscisse a esprimersi.In una competizione così complicata come il tennis però, la tecnica e la genialità non bastano, ma serve anche concretezza e la voglia di rimanere lì, nella consapevolezza di avere le soluzioni ai problemi proposti dagli avversari. Oasport.it - La metamorfosi di Lorenzo Musetti: il diverso atteggiamento sta portando i primi frutti Leggi su Oasport.it Vincere, sporcandosi. Per tanto tempo questo è stato uno dei problemi di. Il toscano, esteta come pochi nella pratica del tennis, è la rappresentazione di un modo di intendere la specialità con racchetta e pallina quasi “vintage”. Non è solo l’esecuzione del rovescio una mano, ma anche la voglia di manovra e costruire, disegnando il campo con fare creativo e variazioni costanti.Le qualità del carrarino sono note da tempo al grande pubblico, ma nell’ultimo anno in particolare l’azzurro sta imparando a vincere anche quando non tutto il meccanismo va a meraviglia. Sovente,faticava ad accettare le giornate non di super ispirazione e più che rimanere lì a lottare, preferiva sottrarsi, quasi disgustato dal fatto che il suo gioco non riuscisse a esprimersi.In una competizione così complicata come il tennis però, la tecnica e la genialità non bastano, ma serve anche concretezza e la voglia di rimanere lì, nella consapevolezza di avere le soluzioni ai problemi proposti dagli avversari.

Musetti in semifinale a Monte Carlo: “È bello piangere insieme e vincere insieme”. Sfiderà de Minaur - Musetti batte Tsitsipas e si qualifica per le semifinali del torneo di Monte Carlo. L’azzurro ha vinto in rimonta in tre set e sabato sfiderà Alex de Minaur. (fanpage.it)

Musetti, una vita da eterna promessa: le vittorie, i limiti e i dubbi di Lorenzo - Sebbene gli otto precedenti fossero fortemente a favore del serbo, con sette vittorie e soltanto una vittoria di Musetti, la sensazione era che Lorenzo, sfruttando anche un Nole alle prese con diversi ... (canaledieci.it)

Rimonta-show, Musetti batte Tsitsipas e va in semifinale - Ancora una rimonta vincente per Lorenzo Musetti che a Montecarlo batte per la prima volta in carriera Stefanos Tsitsipas, campione uscente, (1-6, 6-3, 6-4, il risultato finale per l'azzurro in due ore ... (ansa.it)