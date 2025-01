Mistermovie.it - Mister Movie | I fan di Black Panther reagiscono al recasting di T’Challa di Chadwick Boseman

Leggi su Mistermovie.it

La Marvel potrebbe rivalutare la sua decisione di non riassegnare il ruolo di, originariamente interpretato da, esplorando il futuro del personaggio nel franchise di. Le voci di un possibilestanno dividendo i fan sui social media, creando un acceso dibattito su come onorare l’eredità die, allo stesso tempo, proseguire la storia del personaggio.: La Marvel Considera un Nuovotra Polemiche e Tributi aclass="wp-block-heading">Con l’avvicinarsi di un potenziale3 e nuovi sequel degli Avengers, i fan hanno espresso opinioni contrastanti tramite X (precedentemente Twitter). Molti ritengono che riassegnare il ruolo sarebbe irrispettoso verso l’attore scomparso, soprattutto dopo che Wakanda Forever è stato concepito come un tributo alla sua memoria.