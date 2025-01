361magazine.com - Masterchef, le anticipazioni della puntata del 9 gennaio 2025

Tra gli ospiti Andrea Berton e Davide OldaniAItalia, la competizione si intensifica per la Masterclass, che si trova ad affrontare sfide sempre più complesse. Nelladel 9, in onda su Sky Uno e in streaming su NOW, i concorrenti raggiungeranno un punto cruciale del loro percorso con prove di alto livello tecnico e ispirate a Gualtiero Marchesi, pionierenuova cucina italiana. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli renderanno omaggio allo chef presentando un Skill Test dedicato alle sue celebri creazioni, arricchito dalla presenza di due allievi d’eccezione: Andrea Berton e Davide Oldani, noti per il loro successo e la loro innovazione culinaria.La serata inizierà con una Golden Mystery Box, che garantirà l’immunità ai migliori cuochi e la conquistapreziosa Golden Pin.