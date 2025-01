La leader di Afd a Musk | Hitler era comunista il contrario del nostro partito La conversazione su X e le critiche

Leggi su Open.online

«Definiredi destra e conservatore è stato il più grande errore della storia». A dichiararlo è Alice Weidel,deldi estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (Afd) in unadi poco più di un’ora con Elontrasmessa su X, che è valsa numeroseal proprietario del social network e futuro esponente di spicco dell’amministrazione statunitense, accusato di influenzare la politica tedesca offrendo il proprio pubblico ad Afd. Secondo Weidel, «era, perché nazionalizzò le aziende», ovvero l’esatto opposto del suoche è invece «libertario e conservatore». La provocazione storica è arrivata in risposta a una domanda disull’importanza della libertà di espressione, tema molto caro all’imprenditore sudafricano, che sostiene vi sia il pericolo che questa venga limitata in Germania.