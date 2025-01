Sport.periodicodaily.com - Genoa vs Parma: le probabili formazioni

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Malgrado non pienamente coinvolte nella zona retrocessione, le due squadre devono comunque mantenere la distanza di sicurezza per cui si daranno battaglia per ottenere il massimo risultato.vssi giocherà domenica 12 genaio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù occupano il tredicesimo posto con 20 punti, frutto di 4 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. La squadra di Vieira arriva comunque da due buone partite contro Lecce ed Empoli dove ha ottenuto 4 punti che permettono attualmente di avere un vantaggio di tre lunghezze sulla zona retrocessione.I ducali hanno un punto un meno dei loro avversari in virtù di 4 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte.