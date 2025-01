Zonawrestling.net - Dynamite 08.01.2025 Il ritorno di The Cleaner

Leggi su Zonawrestling.net

Sycos di tutta Italia benvenuti all’analisi di, in diretta dalla F&M Bank Arena di Clarksville, Tennessee. Una serata importante che vede ildi Kenny Omega dopo un lungo stop per infortunio, mentre il Casino Gauntlet Match determinerà il prossimo sfidante al titolo mondiale.Will Ospreay vs Buddy Matthews (4 / 5) Match molto tecnico fin dalle prime battute con scambi di colpi tra i due. Matthews ha mostrato grande aggressività, riuscendo anche a mandare Ospreay fuori dal ring con un dropkick, ma l’Aerial Assassin ha risposto con un tuffo dal ring. L’azione si è intensificata con Matthews che ha eseguito un meteora dalla terza corda e ha lanciato Ospreay contro il tavolo dei commentatori. Nel finale, dopo un’intensa sequenza di mosse, Ospreay ha connesso con uno Styles Clash seguito dalla Hidden Blade per la vittoria.