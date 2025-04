Chi sono le ex di Yari Carrisi l’amore per Naiki Rivelli e il dolore per l’aborto e l’anima gemella Thea Crudi

Yari Carrisi ha avuto una relazione con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, conosciuta durante la quarta edizione di "Pechino Express", nel 2015. "Dopo anni di irrequietezza, con Naike sto trovando un bell'equilibrio. Cercavo me stesso. Fin da ragazzino sognavo di diventare un cantante, ma all'inizio sentivo il peso di due genitori 'ingombranti' e ne soffrivo. Poi, quando non avevo nemmeno venti anni, ho perso mia sorella Ylenia, con cui avevo un rapporto eccezionale, e quella tragedia mi ha completamente disorientato", aveva detto Yari al settimanale DiPiù. Durante l'avventura a "Pechino Express", Naike è rimasta incinta di Yari, ma dopo poche settimane ha avuto un aborto spontaneo, che ha costretto la Rivelli ha lasciare il reality: "A me questo bambino mi ha fatto trovare Yari. Quando l'abbiamo perso è stato un dolore, ma eravamo talmente saldi tra noi che siamo riusciti a superarlo", aveva spiegato la figlia di Ornella Muti in un'intervista a Domenica Live.

