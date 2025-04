Quotidiano.net - Dazi, colpo di scena: “Il segretario al Tesoro Usa è pronto a lasciare”

Roma, 5 aprile 2025 -dinella vicenda deidi Trump, che hanno scatenato una tempesta sui mercati e frizioni con la maggior parte dei leader mondiali: ilalScott Bessent starebbe pensando a una via di fuga dopo il disastroso annuncio del tycoon sui "reciproci" all'inizio di questa settimana che ha fatto crollare i mercati globali. Lo riferisce The New Republic. Durante un'apparizione al programma Morning Joe della Msnbc, la collaboratrice Stephanie Ruhle ha riferito che il membro del governo stia già cercando il modo per uscire. "Le mie fonti sostengono che Scott Bessent è un po' l'uomo strano qui" ha detto Ruhle aggiungendo che "alcuni mi hanno detto che stia cercando una via d'uscita per provare ad arrivare alla Fed, perché si rende conto come, negli ultimi giorni, stia davvero danneggiando la sua credibilità e la sua storia sui mercati".