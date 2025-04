Tardelli non ha dubbi su Tudor | Ha fatto scelte importanti e da quando è arrivato alla Juve ho notato questo nella squadra

JuventusNews24Tardelli non ha dubbi su Tudor: le sue dichiarazioni a La Stampa sulla Juventus, attesa dalla sfida di domani sera in casa della Roma. Cosa ha dettoIntervenuto su La Stampa Tardelli ha parlato così della Juventus in vista della sfida di domani contro la Roma. Le sue dichiarazioni.Tardelli – «I giallorossi del grande Ranieri con una serie di vittorie si sono portate a ridosso delle possibili partecipanti alla coppa con le orecchie. Se dovesse accedervi, si dovrebbe urlare al miracolo perché questo allenatore è riuscito veramente a cambiare la mentalità della squadra. È il nuovo Re di Roma. I giallorossi si troveranno di fronte la Juventus che sta cercando ancora una vera identità, ma con Tudor si è già vista un’altra mentalità, a lui conosciuta perfettamente avendo militato nell’area bianconera. Juventusnews24.com - Tardelli non ha dubbi su Tudor: «Ha fatto scelte importanti e da quando è arrivato alla Juve ho notato questo nella squadra» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24non hasu: le sue dichiarazioni a La Stampa sullantus, attesa dsfida di domani sera in casa della Roma. Cosa ha dettoIntervenuto su La Stampaha parlato così dellantus in vista della sfida di domani contro la Roma. Le sue dichiarazioni.– «I giallorossi del grande Ranieri con una serie di vittorie si sono portate a ridosso delle possibili partecipanticoppa con le orecchie. Se dovesse accedervi, si dovrebbe urlare al miracolo perchéallenatore è riuscito veramente a cambiare la mentalità della. È il nuovo Re di Roma. I giallorossi si troveranno di fronte lantus che sta cercando ancora una vera identità, ma consi è già vista un’altra mentalità, a lui conosciuta perfettamente avendo militato nell’area bianconera.

Tardelli non ha dubbi verso Roma Juve: «Sarà una sfida importante per questo motivo. I bianconeri hanno…» - Tardelli, ex giocatore della Juve ed ora opinionista, ha parlato così in vista della prossima sfida dei bianconeri contro la Roma Presente al Senato della Repubblica a margine di un evento, l’ex bianc ... (juventusnews24.com)

Tardelli non ha dubbi: «La situazione della Juve non è bella, 8 capitani schierati sono troppi». Poi dice questo sulla società - Tardelli non ha dubbi sul momento della Juve e le scelte di Thiago Motta: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore Marco Tardelli ha parlato al QS per analizzare il momento della Juve e delle scelte ... (juventusnews24.com)

Juventus, Tardelli: 'Thiago Motta non ha capito cos'è la Juve, lo spogliatoio non c'è più' - Tardelli ha poi proseguito ... Infine, l’ex centrocampista della nazionale non nasconde i propri dubbi sul futuro a lungo termine del tecnico, sottolineando la necessità di un confronto ... (it.blastingnews.com)