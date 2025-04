LIVE Cobolli-Dzumhur 6-3 6-0 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | azzurro in finale in un’ora di gioco!

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match tra Cobolli e Dzumhur, a domani per l’ultimo atto di Bucarest! Un saluto sportivo!15:13 Rendimento al servizio altissimo per il romano, che ottiene il 79% con la prima e il 63% con la seconda contro il 48% e il 41% del bosniaco, che ha tenuto la battuta appena 3 volte. Guadagna un’altra posizione in classifica l’azzurro ed è ora virtualmente 38°.15:12 Appena un’ora di gioco per raggiungere Sebastian Baez nell’ultimo atto del 250 di Bucarest. Il romano ha dominato in lungo e in largo, non offrendo neanche una singola occasione di break al rivale.15:11 Cobolli b. Dzumhur 6-3, 6-0! finale per il romano, la seconda della carriera al termine di una partita pressoché dominata!40-0 Ace (2°)!30-0 Prima vincente. Oasport.it - LIVE Cobolli-Dzumhur 6-3, 6-0, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: azzurro in finale in un’ora di gioco! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00Si chiude qui ladel match tra, a domani per l’ultimo atto di! Un saluto sportivo!15:13 Rendimento al servizio altissimo per il romano, che ottiene il 79% con la prima e il 63% con la seconda contro il 48% e il 41% del bosniaco, che ha tenuto la battuta appena 3 volte. Guadagna un’altra posizione in classifica l’ed è ora virtualmente 38°.15:12 Appenadiper raggiungere Sebastian Baez nell’ultimo atto del 250 di. Il romano ha dominato in lungo e in largo, non offrendo neanche una singola occasione di break al rivale.15:11b.6-3, 6-0!per il romano, la seconda della carriera al termine di una partita pressoché dominata!40-0 Ace (2°)!30-0 Prima vincente.

A che ora la finale di Cobolli a Bucarest: programma, avversario, tv, streaming - Flavio Cobolli ha travolto Damir Dzumhur con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-0 e si è così qualificato alla finale del torneo ATP 250 di Bucarest. Il ... (oasport.it)

Cobolli batte Dzumhur in due set (6-3, 6-0) e centra la sua seconda finale in carriera. Affronterà Baez - ATP BUCAREST - Tutto facile per il 22enne che, sulla terra rossa di Bucarest, rifila un secco 6-3, 6-0 al bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 al mondo. (eurosport.it)

LIVE Cobolli-Dzumhur, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: occasione per dare una svolta alla stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di semifinale tra l'azzurro FLAVIO ... (oasport.it)