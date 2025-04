Atp Bucarest 2025 Flavio Cobolli in finale | battuto Dzumhur in due set

Flavio Cobolli, che dopo una striscia di otto sconfitte consecutive sul circuito ATP arriva alla finale nel 250 di Bucarest. Sulla terra rossa della capitale rumena l’azzurro, testa di serie numero 3 del tabellone, ha battuto il bosniaco Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-0 in un’ora e cinque minuti di gioco. Segnali molto incoraggianti dopo un inizio di stagione davvero difficile. Alla prima finale dallo scorso 5 agosto, Cobolli adesso affronterà per il titolo l’argentino Sebastian Baez che in semifinale ha superato per 6-2, 6-2 l’ungherese Fucsovics. Tra i due non ci sono precedenti sul circuito maggiore. Intanto Cobolli è certo di risalire al numero 37 del mondo da lunedì, scalando otto posizioni rispetto a questa settimana. In caso di vittoria del torneo e quindi del primo titolo ATP della carriera, la risalita arriverebbe al numero 34 appena alle spalle di Matteo Berrettini. Leggi su Sportface.it Continua l’ottima settimana di, che dopo una striscia di otto sconfitte consecutive sul circuito ATP arriva allanel 250 di. Sulla terra rossa della capitale rumena l’azzurro, testa di serie numero 3 del tabellone, hail bosniaco Damircon un netto 6-3, 6-0 in un’ora e cinque minuti di gioco. Segnali molto incoraggianti dopo un inizio di stagione davvero difficile. Alla primadallo scorso 5 agosto,adesso affronterà per il titolo l’argentino Sebastian Baez che in semiha superato per 6-2, 6-2 l’ungherese Fucsovics. Tra i due non ci sono precedenti sul circuito maggiore. Intantoè certo di risalire al numero 37 del mondo da lunedì, scalando otto posizioni rispetto a questa settimana. In caso di vittoria del torneo e quindi del primo titolo ATP della carriera, la risalita arriverebbe al numero 34 appena alle spalle di Matteo Berrettini.

